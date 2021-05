Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090521-331: Randale auf Campingplatz

Hückeswagen (ots)

Auf einem Campingplatz in der Straße "Käfernberg" haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (8. Mai) randaliert und diverse Schäden angerichtet. Zwischen 20 Uhr abends und 8 Uhr morgens randalierten die Täter im Sanitärgebäude des Campingplatzes und zerstörten dort Seifenspender und Desinfektionsmittel-Halterungen. Die Mülltonnen entleerten sie auf dem Boden. Auf dem Campinplatz an der Straße "Großberghausen" haben Unbekannte im gleichen Zeitraum eine Schranke sowie ein Holzgeländer und eine Laterne beschädigt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell