Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070521-328: Sattelzugmaschine rutscht in Wasserbecken

Gummersbach (ots)

Auf dem Betriebsgelände eines Schotterwerks in der Klosterstraße in Gummersbach ist am Freitagvormittag (7. Mai) eine beladene Zugmaschine mit Auflieger in ein Abklingbecken gerutscht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 23-jährige Fahrer gegen 8:40 Uhr aus dem Fahrzeug aus. Die Zugmaschine war jedoch nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und rollte in Richtung Wasserbecken. Als der Fahrer dies bemerkte, lief er neben dem Führerhaus her, sprang auf und versuchte noch, die Zugmaschine anzuhalten. Allerdings ohne Erfolg. Das Fahrzeug rutschte in das Wasserbecken. Der 23-jährige Fahrer aus Oberhausen zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Feuerwehr baute eine Ölsperre auf; um die Bergung des Lkw kümmerte sich die Firma. Die Untere Wasserbehörde sowie das Amt für Arbeitsschutz erhielten Kenntnis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell