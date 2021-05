Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090521-332: 18-Jähriger stürzt mit Krad - schwerverletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Leichtkraftrad hat sich ein 18-jähriger Hückeswagener am Freitagabend (7. Mai) schwere Verletzungen zugezogen. Um 21:30 Uhr fuhr er mit seiner Piaggio Aprilia aus Richtung Radevormwald kommend auf der Straße "Großhöhfeld" in Richtung Wipperfürth. In einer langgezogenen Linkskurve in der Ortschaft Ortschaft Großhöhfeld kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den dortigen Grünstreifen. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

