Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr gegen 7.20 Uhr mit einem Peugeot auf dem Plattenweg, als sie nach ersten Erkenntnissen auf der glatten Straße ins Rutschen geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Sie landete in einem Graben und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Das Auto blieb augenscheinlich unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell