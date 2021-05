Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090521-335 Verkehrsunfall mit Personenschaden Ausweichmanöver mit gravierenden Folgen

Radevormwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B483 in Höhe der Ortslage Vogelshaus haben am Sonntagvormittag (09.05.) drei Motorradfahrer aus Wuppertal teils schwere Verletzungen erlitten. Die drei Wuppertaler (57, 58 und 60 Jahre) waren um 10 Uhr in einer Gruppe mit drei weiteren Motorradfahrern auf der Bundesstraße in Richtung Wellringrade unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 17-jähriger Traktorfahrer aus Radevormwald die Bundesstraße in Gegenrichtung und beabsichtigte in einer langgezogenen Rechtskurve nach links in einen Feldweg abzubiegen. Um eine Kollision mit dem abbiegenden Traktor zu verhindern, mussten die Motorradfahrer stark abbremsen und Ausweichmanöver einleiten. In der Folge kamen die drei Fahrer von der Fahrbahn ab und stürzten. Dabei erlitt der 57-jährige Wuppertaler ebenso wie sein 58-jähriger Begleiter schwere Verletzungen. Beide mussten nach notärztlicher Erstversorgung am Einsatzort jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken gebracht werden. Der 60-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl es nicht zur Kollision der Fahrrzeuge kam, entstand an den drei Motorrädern teils erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz vor 14 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell