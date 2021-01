Polizei Duisburg

POL-DU: Bissingheim: Zwei Autos bei Zigarettenautomatensprengung beschädigt

Duisburg (ots)

Auf der Hermann-Grothe-Straße hat in der Nacht zu Donnerstag (14. Januar) gegen 4:15 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Explosion riss zwei geparkte Autos in Mitleidenschaft. Der laute Knall hatte eine Anwohnerin aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Fenster sah sie am Automaten einen kleinen, schmächtigen Mann mit Bomberjacke, Schirmmütze und Brille. Dieser packte sich Gegenstände in einen Rucksack und verschwand wieder. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Verdächtigen in der Nacht gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell