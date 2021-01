Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Gegen den Bus geprallt

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Auf der Helmholtzstraße - Höhe Neanderstraße - ist am Mittwochvormittag (13. Januar, 10:15 Uhr) eine Autofahrerin von der Straße abgekommen. Die 32-Jährige war in Richtung Schmidtstraße unterwegs. Sie sei am Steuer eingeschlafen, gab sie nach dem Unfall der Polizei gegenüber an. Zuerst war die Nissan-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten, dort mit einem Linienbus kollidiert, dann links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laterne geprallt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Sowohl der Bus als auch der Nissan waren nicht mehr fahrtüchtig. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die alarmierten Polizisten nahmen den Unfall auf und stellten den Führerschein der 32-Jährigen sicher.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell