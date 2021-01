Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: 34-Jährige fährt gegen Häuserwand

Duisburg (ots)

Auf der Woltershofer Straße ist am Dienstagabend (12. Januar, 21:15 Uhr) eine 34-jährige Frau mit ihrem Wagen gegen eine Häuserwand gefahren. Die Duisburgerin war mit ihrem Nissan von der Binsheimer Straße kommend in Richtung Binsheim unterwegs. Laut Zeugenangaben soll sie dabei auch immer wieder auf die linke Spur geraten sein. Nach dem Aufprall brachten Rettungskräfte die Duisburgerin zur Behandlung ins Krankenhaus. Weil sie auf die Polizisten vor Ort einen alkoholisierten Eindruck gemacht hatte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. An ihrem Auto, das die Beamten sicherstellten, entstand Totalschaden. Weil Flüssigkeit aus dem Wagen auf die Straßen gelaufen war, unterstützte die Feuerwehr die Rettungsarbeiten und streute den Bereich ab. Die 34-Jährige erwartet ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

