Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Radfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Bei einem Abbiegeunfall in der Nähe des Meidericher Bahnhofs wurde am Dienstagnachmittag (12. Januar, 15:30 Uhr) ein Radfahrer verletzt. Ein 19-Jähriger am Steuer eines BMW übersah den 47-Jährigen beim Linksabbiegen von der Bahnhof- in die Westender Straße. Der Radfahrer wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell