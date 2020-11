Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Pflugfelden: Sachbeschädigung; Wappentier verliert Schwanz; Ludwigsburg - West: Sachbeschädigung an Gartenzaun

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ludwigsburg - Pflugfelden: Sachbeschädigung; Wappentier verliert Schwanz

Bislang unbekannte Vandalen beschädigten im Zeitraum von Donnerstag, den 29.10.2020, 23:00 Uhr bis Freitag, den 30.10.2020, 18:00 Uhr, das Wappentier einer Gaststätte in der Eglosheimer Straße. Die Täter brachen den Schwanz des vergoldeten Pferdes ab, wodurch ein Sachschaden von circa 4000 Euro entstand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18 5353 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg - West: Sachbeschädigung an Gartenzaun

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr traten bislang unbekannte Täter mehrere Latten eines Gartenzaunes sowie die Gartentüre eines Privatgrundstücks in der Schlachthofstraße ein. Auch vor der Schutzverkleidung eines vor dem Haus abgestellten Motorrades machten die Täter keinen Halt und rissen diese ein. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten ihre Wahrnehmungen dem Polizeirevier Ludwigsburg, 07141 18 5353, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell