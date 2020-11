Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Kaffeekasse gestohlen; Bietigheim-Bissingen: 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Löchgau: Kaffeekasse gestohlen

Bei einem Diebstahl in einem Ladengeschäft in der Besigheimer Straße in Löchgau wurde am Dienstag gegen 16:45 Uhr von den Tatverdächtigen die Kaffeekasse mit Bargeld mitgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen nach betrat zunächst eine weibliche Tatverdächtige den Laden und äußerte gegenüber einer 59-Jährigen Interesse an einer Ware. In diesem Zusammenhang betrat auch ein männlicher Tatverdächtiger kurzzeitig das Geschäft. Nachdem die Frau der weiblichen Tatverdächtigen einen Geldschein nicht wechseln konnte, verließ diese das Geschäft wieder. Hierbei stellte die Frau dann fest, dass die im Kassenbereich befindliche Kaffeekasse fehlte. Die 59-Jährige hatte zuvor den Kassenbereich kurz verlassen um weitere Ware zur Ansicht zu holen.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Weibliche Tatverdächtige: etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, blonde schulterlange und glatte Haare, schlanke Figur

Männlicher Tatverdächtiger: Alter unbekannt, etwa 175 Zentimeter groß, trug ein Kopftuch und eine schwarze Jacke, südländisches Erscheinungsbild

Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Er ist für Zeugenhinweise unter Tel. 07143 405080 erreichbar.

Bietigheim-Bissingen: 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

Ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro und fünf beteiligte Fahrzeuge ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag gegen 13:00 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kollidierte ein 19-jähriger Audi-Fahrer mit dem vorausfahrenden Fahrzeug vor ihm. Durch die Wucht des Aufpralls wurden dann die insgesamt vier Fahrzeuge vor dem Audi aufeinander geschoben, so dass am Ende fünf Fahrzeuge beschädigt waren.

