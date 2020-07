Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, 30. Juli 2020, kam es zwischen 05.10 und 16.10 Uhr in der Edammer Straße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Er konnte Schmuck erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 30. Juli 2020, kam es um 19.45 Uhr auf der Thüler Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saterland musste an einer roten Ampel halten. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 57-jähriger Papenburger mit seinem Pkw zu spät und fuhr auf die Saterländerin auf. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

