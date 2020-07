Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Reifen eines Transporters zerstochen

Am Mittwoch, 29. Juli 2020, kam es zwischen 01.00 und 03.00 Uhr an einem Parkplatz in der Straße Zum Fladder zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstach mit einem bislang unbekannten Gegenstand alle vier Reifen eines Mercedes Sprinter, der dort geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 30. Juli 2020, wurde um 07.30 Uhr eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne auf der Straße Wahlde kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

