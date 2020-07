Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens

Zwischen Dienstag, 28. Juli 2020, 05.00 Uhr und Mittwoch, 29. Juli 2020, 11.50 Uhr kam es in der Straße Im Gleisbogen zum Diebstahl eines Pkw-Kennzeichens. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Kennzeichen VEC-HF 435, das zu einem Skoda Fabia gehört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 29 Juli 2020, 16.25 Uhr befuhren ein 51-jähriger aus Lohne mit einem Taxi und ein 35-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Kolpingstraße in Vechta, in dieser Reihenfolge. Der 51-jährige bog nach rechts in die Magnussenstraße ein und brachte im Kreuzungsbereich sein Fahrzeug zum Stehen, setzte dann jedoch zurück und stieß mit dem Pkw des hinter ihm wartenden 35-jährigen zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch ausfindig gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 29. Juli 2020, kam es gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Im Hofe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mazda CX-5, der dort geparkt war. Anschließen entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

