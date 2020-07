Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bühren - Einbruch in Schuppen

Am Mittwoch, 29. Juli 2002, kam es gegen 05.00 Uhr am Palmpohler Kirchweg zu einem Einbruch in einen Holzschuppen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Schuppen und entwendete aus diesem einen Freischneider. Möglicherweise könnte ein blauer Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment "HB-" in Zusammenhang mit der Tat stehen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Garrel - Einbruch in Schule

Zwischen Freitag, 24. Juli 2020, 12.00 Uhr und Mittwoch, 29. Juli 2020, 14.00 Uhr kam es in der St.-Johannes-Straße zu einem Einbruch in eine Schule. Bislang unbekannte Täter brachen in das Gebäude ein und begaben sich in eine dortige Werkstatt. Dort entwendeten sie diverse Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Höltinghausen - Versuchter Kfz-Aufbruch

Zwischen Montag, 27. Juli 2020, 22.00 Uhr und Mittwoch, 29. Juli 2020, 10.30 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße zu einem versuchten Kfz-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Heckklappe eines Citroen Berlingo aufzubrechen. Hierbei beschädigte er die Heckklappe, gelang jedoch nicht in das Fahrzeuginnere. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell