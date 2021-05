Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090521-334: Einbruch in Vereinsheim

Wiehl (ots)

In das Vereinsheim eines Tennisclubs in der Straße "Enselskamp" in Marienhagen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (8. Mai) eingebrochen worden. Unbekannte haben das Gitter des Toilettenfensters aus der Verankerung gerissen und anschließend die Scheibe zerstört. Auf diesem Weg gelangten sie in das Gebäude. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell