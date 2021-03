Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen-Wollrode: Unbekannte täter brechen in Jagdhütte ein

Homberg (ots)

Guxhagen-Wollrode

Einbruch in Jagdhütte Tatzeit: 01.03.2021, 00:00 Uhr bis 03.03.2021, 10:00 Uhr In eine Jagdhütte im "Schnepfental" brachen unbekannte Täter in den letzten Tagen ein und stahlen verschiedene Werkzeuge und ein Luftgewehr. Die Täter brachen die Eingangstür und eine Lagerbox auf und stahlen daraus Alkohol, eine Axt, eine Kettensäge, ein Luftgewehr und verschiedene Werkzeuge. Der Wert der gestohlenen Sachen beträgt mehrere hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden 50,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell