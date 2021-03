Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Schulgebäude

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Schule Tatzeit: 27.02.2021, 21:30 Uhr bis, 28.02.2021, 15:50 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in die Schule am Siebenbürgener Weg ein. Sie stahlen Bargeld, Siegel, eine Festplatte und einen Wandtresor. Die Täter brachen die Eingangstür und die Tür zum Sekretariat auf. Aus dem Sekretariat stahlen sie die Wertgegenstände. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

