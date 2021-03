Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Einbruch in Wohnung - Täter stehlen Bargeld und Tablet-Computer

Homberg (ots)

Bad Zwesten

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 26.02.2021, 18:30 Uhr bis, 23:30 Uhr In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße brachen unbekannte Täter am Freitagabend ein und stahlen Bargeld und ein Tablet-Computer. Die Täter gelangten vermutlich durch die nicht verschlossene Haustür in das Treppenhaus. Von hier aus begaben sie sich zu der Wohnungstür und brachen diese gewaltsam auf. Im Wohnzimmer der Wohnung entwendeten sie eine Brotdose mit Bargeld und ein älteres Tablet. Mit der Beute flüchteten die Täter aus dem Haus. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell