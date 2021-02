Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt und Malsfeld: Unbekannte Täter beschädigen Wahlplakate - Kriminalpolizei ermittelt

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa und Malsfeld-Beiseförth Sachbeschädigung an Wahlplakaten Tatzeit: 18.02.2021 - 22.02.2021 In den letzten Tagen beschädigten unbekannte Täter mehrere Wahlplakate von unterschiedlichen Parteien. In der Zeit vom 20.02.2021, 16:00 Uhr bis 22.02.2021, 16:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Treysa, in der Wasenberger Straße zwei Wahlplakate der Partei SPD. Die Täter veränderten die abgebildete Person mit schwarzer Farbe. Der Schaden an den Plakaten beträgt 200,- Euro. Im gesamten Ortsgebiet von Beiseförth beschädigten unbekannte Täter Plakate von mehreren Parteien und beschmierten eine Bushaltestelle. Die Täter schrieben verschiedene Beleidigungen auf Plakate der Parteien SPD, FDP und AFD. Die Tatzeit ist zwischen dem 18.02.2021, 18:00 Uhr und 20.02.2021, 18:00 Uhr. Der Sachschaden beträgt 100,- Euro. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell