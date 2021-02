Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen und Borken: Warnung! - Anrufe von falschen Mitarbeitern der Finanzbehörden

Homberg (ots)

Neukirchen und Borken

Versuchter Betrug durch falsche Finanzbehördenmitarbeiter Tatzeit: 25.02.2021 Heute Vormittag meldete sich in Borken und in Neukirchen eine angebliche Mitarbeiterin der "Bundesfinanzbehörde" telefonisch bei zwei Bürgern. Die Anruferin gab in beiden Fällen an, dass die Bürger Coronahilfen in Anspruch nehmen können. Sie müssten zunächst jedoch mehrere hundert Euro überweisen und würde dann nach etwa sechs Wochen 24.000.- Euro von der Bank of China bekommen. Beide angerufenen Bürger gingen nicht auf das Angebot ein.

Die Polizei warnt vor diesen betrügerischen Anrufen und gibt folgende Tipps: - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn/ Förderung zu erhalten, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser neuen Masche.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Beenden Sie das Gespräch mit dem Anrufer unbedingt zuvor.

Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

