Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Streit wegen Geldschulden - 29-Jähriger mit Messer verletzt

Homberg (ots)

Neukirchen

Streitigkeiten zwischen zwei Männern - 29-Jähriger mit Messer verletzt Tatzeit: 24.02.2021, 18:55 Uhr Gestern Abend kam es in der Kantstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Neukirchenern im Alter von 21 und 29. Der 29-Jährige wurde hierbei. Im Rahmen eines Streits wegen Geldschulden verletzte der 21-Jährige den 29-Jährigen mit einem Messer oberhalb des Schulterblatts. Der 29-Jährige erlitt hierbei eine oberflächliche Verletzung, er wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 21-jährige Tatverdächtige flüchtete nach der Tat, seine Identität steht jedoch fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell