Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: 50-jährige Frau aus Pflegeeinrichtung vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Neukirchen

Person aus Pflegeeinrichtung vermisst Zeitpunkt: 25.02.2021, 21:30 Uhr Seit gestern Abend wird die 50-jährige Ulrike S. vermisst. Ulrike S. wohnt in einem Pflegeheim In der Niederheinischen Straße. Sie hat das Pflegeheim gestern Nachmittag verlassen. Am Abend um 21:30 Uhr wurde sie in der Birkenallee in Neukirchen zuletzt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt soll sie mehrere Taschen bei sich getragen haben. Ulrike S. ist 166 cm groß, schlank und hat lange graue Haare. An der Lippe hat sie einen Leberfleck und sie trägt eine Brille. Sie soll dunkel gekleidet sein und ggf. einen Regenschirm mit sich führen. Ihr Gang ist sehr unsicher. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell