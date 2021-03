Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Vermisste Ulrike S. selbständig in Pflegeheim zurückgekehrt

Homberg (ots)

Neukirchen

Vermisste Ulrike S. zurück in Pflegeheim Zeitpunkt: 26.02.2021, 20:00 Uhr Die 50-jährige Ulrike S., welche seit Donnerstagabend aus einem Pflegeheim in Neukirchen vermisst war, ist wieder da. Sie kehrte selbständig am Freitagabend gg. 20:00 Uhr in die Pflegeeinrichtung zurück. Im Rahmen der Vermisstensuche war am Freitagnachmittag auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

