Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Grauer Audi RS 3 gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Diebstahl eines grauen Audi RS 3 Tatzeit: 26.02.2021, 21:00 Uhr bis 27.02.2021, 08:00 Uhr Einen geparkten grauen Audi RS 3 stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag vom Alleeplatz. Der Eigentümer des Audi hatte diesen am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr auf dem Alleeplatz abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 08:00 Uhr stellte er fest, dass der Pkw nicht mehr dort stand. Wie die Täter den Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen KS-BH 318 gestohlen haben, steht zurzeit nicht fest. Der Audi hat einen Wert von 20.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell