Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Smartphone gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Eine 38-Jährige wurde am Montag (08.02.2021) von drei unbekannten Frauen angerempelt. Anschließend fehlte ihr Smartphone. Die Frau befand sich gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße, als sie von drei Frauen angerempelt wurde. Die 38-Jährige dachte sich zunächst nichts dabei und stellte erst im Nachhinein das Fehlen ihres Smartphones fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell