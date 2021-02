Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 05.02.2021, gegen 19:20 Uhr, wurde die 70-jährige Inhaberin eines Feinkost-Ladens in der Mundenheimer Straße durch einen Trickdieb getäuscht. Das meldete sie am 08.02.2021 der Polizei. Der bislang unbekannte Täter war nach Ladenschluss in ihr Geschäft gekommen, als sie gerade die Abrechnung machte. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, gelang es ihm in die Kasse zu greifen und mehrere Hundert Euro zu stehlen. Den Täter beschrieb die 70-Jährige wie folgt: Etwa 1,70 bis 1,80 m groß, zwischen 20 und 30 Jahren alt, schwarze kurze Haare, dunkler Hauttyp und sehr gepflegtes Äußeres. Er trug ein weißes Hemd und Sakko. Der Unbekannte habe sehr gutes Englisch gesprochen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

