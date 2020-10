Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Anzeichen für Drogenkonsum - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung hielt am Donnerstag (1. Oktober), gegen 23.15 Uhr, auf der Bökenförder Straße einen 17-jährigen Lippstädter mit seinem Kleinkraftrad an. Aufgrund seiner verlangsamten Aussprache, zittern und einem auffälligen Pupillentest kam den Beamten der Verdacht, dass der junge Mann zuvor Drogen konsumiert haben könnte. Eine Nachschau in seiner Umhängetasche brachte auch Konsumartikel zum Vorschein. Ihm wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anschließend informierten die Polizisten einen Erziehungsberechtigten und leiteten ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz ein. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell