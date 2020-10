Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbruch in Musikschule

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Einbrecher gelangte zwischen Mittwoch (30. September), 17.15 Uhr, und Donnerstag, 6.20 Uhr, gewaltsam in die Räume einer Musikschule am Von-Galen-Platz. Hier hebelte er eine kleine Geldkassette auf und entwendete etwas Bargeld. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten. (reh)

