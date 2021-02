Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der Siebenpfeifferstraße

Frankenthal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 06.02.2021, gegen 02:50 Uhr, in der Siebenpfeifferstraße ein Auto in Brand. Das Feuer griff außerdem auf die Fassade eines Einfamilienhauses über. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell