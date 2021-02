Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 11.01.2021 bis 07.02.2021 in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage im Bereich des Teichgartenweges ein. Hierbei wurden die Schlösser durchschnitten und die Türen aufgehebelt. Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

