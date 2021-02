Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher Handwerker verschafft sich Zutritt zu einer Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021, gegen 10:10 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Waltraudenstraße in Ludwigshafen vor dem Mehrfamilienhaus von einer ihr unbekannten, männlichen Person angesprochen, welche sich als Handwerker des Notfalldienstes ausgab. Der unbekannte Mann gab hierbei an, einen Wasserschaden bei der Bewohnerin beheben zu müssen. Als die Bewohnerin hierauf ihre Wohnung aufsuchte, bemerkte sie, dass der ihr unbekannte Mann ebenfalls ihre Wohnung betreten hatte und sich umschaute. Da der Mann keinerlei Werkzeug mit sich führte, wurde die Bewohnerin skeptisch und verwies ihn aus ihrer Wohnung. Ein Schaden entstand hierdurch nicht.

Der Mann sei dann über das Treppenhaus in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Zeugin beschrieb den Mann wie folgt: ca. 25 Jahre alt, 1,80m groß, dunkle Hautfarbe, kurze Haare, schwarze Steppjacke, Jeans, weiße FFP2 Maske.

Seien Sie daher skeptisch und lassen Sie niemanden unüberlegt in Ihre Wohnung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell