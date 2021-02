Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kleinkraftrad übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 45-jähriger Rollerfahrer musste am Donnerstagmorgen (04.02.2021) in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit seinem Kleinkraftrad stürzte. Der 45-Jährige fuhr gegen 10.15 Uhr auf der Sternstraße in Richtung Brunckstraße, als ein 43-jähriger Autofahrer auf die rechte Spur wechselte ohne auf den Rollerfahrer zu achten. Der 45-Jährige konnte noch rechtzeitig ausweichen, verlor aber aufgrund des Manövers die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Er kam anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

