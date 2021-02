Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Spurwechsel übersehen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Pkw am Donnerstag (04.02.2021), gegen 17.15 Uhr, auf der Ernst-Boehe-Straße in Richtung Bruchwiesenstraße, als plötzlich ein neben ihm fahrender Pkw von der rechten auf die linke Spur wechselte. Hierbei kollidierte der Unfallverursacher mit dem 55-Jährigen. Anstatt anzuhalten und fuhr dieser aber davon. Der Geschädigte notierte sich noch das Kennzeichen. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden aufgenommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

