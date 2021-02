Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fund einer Cannabis-Indoor-Plantage

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 02.02.2021 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen die Wohnung eines 40-Jährigen in Speyer, im Stadtteil West. Das Amtsgericht Frankenthal hatte zuvor, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal, aufgrund des Verdachtes des unerlaubten Anbaus und des Handels von Betäubungsmitteln, einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erlassen. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten eine Cannabis-Indoor-Plantage mit 43 Cannabis-Pflanzen in einem Kellerraum auffinden. Die Beamten stellten neben diversem Zubehör, noch eine Schreckschusspistole mit Munition und einen Teleskopschlagstock sicher.

