Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 03.02.2021, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei eine Körperverletzung in der Edigheimer Straße gemeldet. Ein 44-Jähriger sei von zwei Männern mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Vor Ort trafen die Polizeibeamten neben dem verletzten 44-Jährigen einen 38-jährigen Zeugen an. Dieser gab an, beobachtet zu haben, wie zwei Männer den 44-Jährigen aggressiv angesprochen hätten. Als er daraufhin die Situation schlichten wollte, hätten die zwei unbekannten Täter jeweils ein Messer gezogen und auf den 44-Jährigen eingestochen. Im Anschluss ergriffen diese die Flucht in Richtung Friesenheim. Die beiden Männer seien circa 25 Jahre alt gewesen und trugen keine Schuhe.

Wir bitten weitere Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell