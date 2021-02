Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dreiste Ladendiebe ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr wollten zwei Ladendiebe mit einem vollen Einkaufswagen einen Supermarkt in der Oderstraße, ohne zu bezahlen, verlassen. Die Diebe, eine 46-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann aus Worms, hatten zuvor in dem Supermarkt einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von ca. 1.200,- gefüllt. Die 46-jährige wollte dann mit dem vollen Einkaufswagen zuerst verschiedene Kassen, ohne zu bezahlen, passieren und versuchte dann über einen Notausgang mit der Ware zu entkommen. Dies wurde von Mitarbeitern beobachtet und diese konnten den Einkaufswagen mit den Waren an sich nehmen. Die beiden Ladendiebe konnten zunächst mit einem Auto flüchten, wurden jedoch bei der sofort eingeleiteten Fahndung in Worms von der Polizei kontrolliert.

