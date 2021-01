Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Parkende Autos beschädigt und geflüchtet

AhausAhaus (ots)

Böse Überraschung für zwei Autofahrer in Ahaus: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag ihre Fahrzeuge angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. An den beiden schwarzen BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.500 Euro. An der Unfallstelle am Bernsmannskamp blieben Fahrzeugteile zurück. Sie lassen darauf schließen, dass das dritte beteiligte Fahrzeug rot lackiert gewesen sein muss. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell