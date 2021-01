Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Überfall auf Wettbüro

Schnelle Festnahme

BocholtBocholt (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Donnerstag in Bocholt nur Minuten nach einem Raubüberfall einen Tatverdächtigen festnehmen können.

Das Geschehen hatte sich gegen 12.15 Uhr am Europaplatz abgespielt: Als ein 21 Jahre alter Bocholter an der Tür eines Wettbüros schellte, ahnte die Mitarbeiterin nichts Böses: Die 34-Jährige kannte ihn als Stammkunden. Doch dieser kam in krimineller Absicht: Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, ihm Geld auszuhändigen.

Mit seiner Beute floh der Mann zu Fuß in Richtung Crispinusstraße. Dabei fiel er einer Zeugin durch sein Verhalten auf. Die 67-Jährige konnte den alarmierten Polizeibeamten schildern, welchen Fluchtweg der Tatverdächtige genommen hatte. Es gelang den Beamten, den 24-Jährigen am Casinowall zu stellen.

Die Polizei konnte das Messer ebenso wie die Tatbeute sicherstellen - beider Dinge hatte sich der Mann auf seiner Flucht entledigt. Die Beamten nahmen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Mann fest. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und heute dem zuständigen Richter vorgeführt. Dieser folgte heute dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an. Die Mitarbeiterin des Wettbüros erlitt durch die Tat einen Schock. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

