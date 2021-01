Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aufgestochener Vorderreifen an geparktem Fahrzeug (09.01.2021)

Am frühen Samstagabend zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Benz-Straße ein Auto beschädigt. An dem geparkten Peugeot wurde der linke Vorderreifen, vermutlich durch einen gezielten Stich mit einem Messer, beschädigt. Das Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

