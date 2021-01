Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Die Polizei Konstanz mahnt derzeit Hundebesitzer zur Vorsicht und bittet um Zeugenhinweise (08.01.2021)

Konstanz (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein Hund während eines Spaziergangs mit der Besitzerin im Bereich des Benediktinerplatzes ein Wurststück gefressen. Aufgrund einer Warnmeldung über eine Warn-App, in welcher vor ausgelegten Giftködern im Bereich Rheinufer in Konstanz gewarnt wurde, geht die Hundebesitzerin von einem präparierten Wurststück aus. Bislang zeigte der betroffene Hund jedoch keinerlei Symptome, die auf eine Vergiftung hindeuten. Das Polizeirevier Konstanz hat die erforderlichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0 erbeten.

