Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Sandhofen: Rangiermanöver mit anschließender Unfallflucht

Mannheim/Sandhofen (ots)

Beim Rangieren streifte eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin in der Spinnereistraße mehrmals einen geparkten Mercedes und richtete dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro an. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr. Ein couragierter Zeuge beobachtete dies und sprach die 20-Jährige an, die sich trotzdem aus dem Staub machte. Durch eine Halterüberprüfung der Polizei konnte man die Verursacherin ausfindig machen, sie erwartet ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

