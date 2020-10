Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Parkscheinautomat in Tiefgarage aufgebrochen - Täter verletzt Angestellten und flüchtet anschließend ohne Beute - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Freitagmorgen gegen 1 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter den Parkscheinautomaten im 1. Untergeschoss des Parkhauses Maritim am Wasserturm auf und entwendete daraus die Geldkassette. Dabei löste er einen Alarm aus und traf im Treppenhaus auf einen 33-jährigen Angestellten. Bei einem darauffolgenden Gerangel um die Geldkassette schlug der unbekannte Täter dem 33-Jährigen mit der Kassette mehrfach gegen den Kopf und biss ihm in den Oberschenkel. Dem Opfer gelang es, dem Täter einen Schraubendreher zu entreißen und sich zur Wehr zu setzen. Dabei stach er dem Angreifer vermutlich in den Oberschenkel. Schließlich flüchtete der Täter unter Zurücklassung der Beute die Flucht in unbekannter Richtung. Der Geschädigte wurde zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen wegen versuchtem räuberischen Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

