POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität - deutlich weniger Einbrüche - jede 3. Tat wird aufgeklärt - Aktionen und Tipps der Polizei

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit der Zeitumstellung am kommenden Sonntag, 25.Oktober 2020, beginnt die "dunkle Jahreszeit" und damit nehmen leider auch erfahrungsgemäß die Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen, Geschäften, Gaststätten und Firmen zu.

Das Polizeipräsidium Mannheim unternimmt bereits seit vielen Jahren große Anstrengungen. Bündelung der Ermittlungen, hoher Ermittlungsdruck auf die Einbrechergruppen sowie eine Erhöhung der Maßnahmen gerade zur "dunklen Jahreszeit" führten in den zurückliegenden Jahren zu starken Rückgängen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls und werden fortgesetzt.

Dass die getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigen, wird durch die Polizeiliche Kriminalstatistik belegt. So wurden im Jahr 2019 im Bereich des Polizeipräsidiums mit den Städten Mannheim und Heidelberg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 746 Wohnungseinbrüche registriert, was einem weiteren Rückgang von 92 Einbrüchen zum Vorjahr entspricht. Diese Anzahl ist die niedrigste Zahl an Wohnungseinbrüchen im Zehn-Jahresvergleich beim Polizeipräsidium Mannheim! Die Aufklärungsquote beim Polizeipräsidium Mannheim liegt derzeit bei über 30 Prozent, damit wird jeder dritte Einbruch aufgeklärt.

Der Trend 2020 zeigt bislang einen positiven Verlauf, es wird mit einem weiteren deutlichen Rückgang der Anzahl der Wohnungseinbrüche zum Jahresende gerechnet.

Aktuelle Aktionen des Polizeipräsidiums Mannheim:

- 26.10.2020, ab 17.00 Uhr, Mannheim, Abendakademie Vortrag "Einbruchschutz brauch ich das?" - der Vortrag wird auch über Facebook gestreamt!

- 26.10.2020, 9.30 - 13.00 Uhr, Heidelberg, Mathematikon, EG, Berliner Straße 41-49, Informationsstand Wohnungseinbruch

- 27.10.2020, 10.00 - 14.00 Uhr, Mannheim, Marktkauf, Stadtteil Wohlgelegen, Informationsstand Wohnungseinbruch

- 28.10.2020, 9.00 - 13.00 Uhr, Schwetzingen, Revierbereich, Präventionsstreife Einbruchschutz

- 29.10.2020, 9.00 - 13.00 Uhr, Weinheim, Revierbereich, Präventionsstreife Einbruchschutz

Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim führt mit Ihren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen jährlich mehr als 750 sicherungstechnische Beratungen zum Einbruchschutz durch. Diese Beratungen sind für die Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen kostenlos und werden unmittelbar vor Ort in den Wohnungen und Häusern durchgeführt.

Termine können unter folgenden Telefonnummern vereinbart werden:

- Stadtkreis Mannheimunter Telefon 0621/174-1212 - Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis unter 0621/174-1234

Im Rahmen der Beratung werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt und zusammen mit den Wohnungsinhabern besprochen. Eine sicherungstechnische Empfehlung wird in Form einer schriftlichen Schwachstellenanalyse verfasst. Zudem erhalten die Wohnungsinhaber Informationen über das richtige Verhalten zur Verhinderung von Einbrüchen und zur möglichen Konfrontation mit einem Einbrecher.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen. - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel. - Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie diese an. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Kellertüren stets verschlossen sind. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei Gefahr und bei verdächtigen Wahrnehmungen von Personen und/oder Fahrzeugen über Notruf 110 sofort die Polizei.

