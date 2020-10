Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 42-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 42-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Donnerstag um 21.15 Uhr auf der Brühler Landstraße in Höhe der Kläranlage. Anstatt den vorhandenen Geh- und Radweg zu benutzen, lief der 42-Jährige auf der Fahrbahn von Ketsch in Richtung Brühl. Dabei wurde er von einer in gleicher Richtung fahrenden 56-jährigen Fahrerin eines Citroen erfasst. Nach dem Aufprall auf die Windschutzscheibe kam der Fußgänger vor dem Auto zum Liegen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die Brühler Landstraße für etwa eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Ein Atemalkoholtest bei dem Fußgänger in der Klinik ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Am Auto entstand bei dem Unfall geringer Sachschaden.

