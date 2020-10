Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw kam es am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr. Die 57-jährige Geschädigte stellte ihren VW in der Goethestraße gegenüber und oberhalb der dort befindlichen Kirche ab. Ihren Rucksack verstaute sie im Fußraum der Beifahrerseite. Die 57-Jährige ließ ihr Auto für etwa zehn Minuten unbeaufsichtigt und musste bei der späteren Rückkehr feststellen, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und der Rucksack entwendet worden war. Im Rucksack selbst befanden sich mehrere Wertgegenstände in Höhe von ca. 700 Euro. Der entstandene Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Eine Anwohnerin soll einen Mann beobachtet haben, der von dem VW weggerannt sei und anschließend mit einem goldfarbenen SUV flüchtete.

Zeugen, die auffällige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach unter der Telefonnummer 06201/71207 zu melden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt ihre Polizei, keine Wertgegenstände, Rucksäcke o.Ä. unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu belassen. Allgemeine Informationen und Tipps zum Thema Diebstahl finden sie unter www.polizei-beratung.de

