Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Kirchheim: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg/Kirchheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Mercedes-Fahrer kam es am Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, im Kreisverkehr nahe des ADAC.

Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Rennrad die Pleikartsförster Straße in Richtung Ortskern und fuhr in den dort befindlichen Kreisverkehr ein. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße "Im Biet" und wollte ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er den, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und traf diesen an der rechten Seite des Rennrads. Der 25-Jährige wurde auf die Motorhaube des Mercedes aufgeladen und stürzte anschließend auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.

