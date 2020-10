Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Lindenhof: Einbruch in Hochschule - Zeugen gesucht

Mannheim/Lindenhof (ots)

Zu einem Einbruch in eine Hochschule kam es im Zeitraum von Dienstag, 19:30 Uhr bis Mittwoch, 6 Uhr in der Speyerer Straße in Mannheim. Ein noch unbekannter Täter kletterte über das Außengerüst des Gebäudes vor das Fenster eines Hörsaals und hebelte dies anschließend auf. Im Gebäudeinnern trat er eine Tür ein und brach mehrere Türen zu Büros sowie die dort befindlichen Aktenschränke auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

