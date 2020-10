Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse aus Eiscafé entwendet - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Eiscafé in der Hauptstraße. Zwei unbekannte Täter hielten sich zunächst als Gäste im Café auf, als die Bedienung ihre Geldbörse für einen kurzen Moment auf dem Tresen ablegte und unbeaufsichtigt lies. Einer der Täter packte sich den Gelbeutel und ergriff anschließend die Flucht. Eine Sofortfahndung nach den beiden Unbekannten verlief negativ. Die Geldbörse war mit über 300 Euro Bargeld befüllt.

Beschrieben wurden die beiden männlichen Personen wie folgt:

1. Person (Täter): ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, `rundes` Gesicht, unrasiert, kurze Haare (beinahe Glatze), vermutl. Osteuropäer; bekleidet mit ärmelloser, türkisfarbener Weste, dunklem Shirt, Jeans. 2. Person (Mittäter): ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr dünn; längere, nach hinten gekämmte Haare; bekleidet mit schwarzer Sportjacke, dunkler Jeans; evtl. Iraner/Iraker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

