Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Die 83-jährige Geschädigte traf im Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Kolping-Straße im Stadtteil Oggersheim auf eine männliche Person. Die Person gab ihr gegenüber an, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei, woraufhin sich beide Personen in die Wohnung der Geschädigten begaben. Dort manipulierte er er die Geschädigte geschickt und brachte sie dazu ihm Wertegegenstände auszuhändigen Anschließend verließ der Täter mit den Wertgegenständen die Wohnung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, 185cm groß, kräftige Statur und sprach hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 entgegen.

